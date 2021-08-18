Форвард "Рубина" Игнатьев получил предложение из Европы

Фото: инстаграм Ивана Игнатьева/Автор неизвестен

Нападающим казанского "Рубина" Иваном Игнатьевым интересуются в Европе, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, арендовать футболиста намерен бельгийский "Зюльте-Варегем". Также форвард входит в сферу интересов "Урала", но для Игнатьева европейский вариант является приоритетным.

В нынешнем сезоне 22-летний Игнатьев провел за "Рубин" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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