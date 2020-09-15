Форвард "Рубина" Игнатьев попал в ДТП

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев стал участником дорожно-транспортного происшествия.

По информации Inkazan, авария произошла в центре столицы Республики Татарстан, когда футболист ехал на тренировку.

В автомобиль BMW, принадлежащий Игнатьеву, врезалась девушка на Hyundai. Причина - неудачное перестроение с правой полосы на левую.

Сам Игнатьев не пострадал, его автомобиль получил лёгкие повреждения. Девушка, в свою очередь, была госпитализирована с травмами.

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