Форвард "Рубина" Лестьенн может перебраться в "Трабзонспор"

"Трабзонспор" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Рубина" Максиму Лестьенну, сообщает Haberturk.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма возможного трансфера не разглашается.

Напомним, что казанцы распродают многих высокооплачиваемых игроков из-за проблем с финансами.

В этом сезоне 25-летний Лестьенн провел за "Рубин" 12 матчей и забил 3 мяча.

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