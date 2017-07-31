Форвард "Рубина" может перейти в "Хетафе"

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Форвард "Рубина" может перейти в "Хетафе""Рубин" предложил испанскому "Хетафе" арендовать своего нападающего Жонатаса.

В российском клубе надеются выручить за сезон 1,3 миллиона евро, после чего у испанского клуба будет возможность выкупить футболиста за 4 миллиона евро.

Жонатас перебрался в Россию в 2016 году из "Реала Сосьедад".

В сезоне-2016/17 форвард сыграл 26 матчей в РФПЛ, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

Читайте: "Хетафе" арендовал защитника "Атлетико" | http://soccernews.ru

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