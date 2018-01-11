Форвард "Рубина" может продолжить карьеру в "Бетисе"

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Форвард "Рубина" может продолжить карьеру в "Бетисе"Форвард казанского "Рубина" Рубен Рочина может продолжить карьеру в севильском "Бетисе", информирует Football Espana.

По сведениям испанца, в этом переходе заинтересованы сам 26-летний нападающий и "бело-зеленые". Учитывая, что казанский клуб также готов расстаться с футболистом, вполне вероятно, что сделка по трансферу испанца может завершиться уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Рочина сыграл только в 5 матчах за "Рубин". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Рубин" определился с соперниками по первому зимнему сбору. | soccernews.ru

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