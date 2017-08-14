Форвард "Рубина" может продолжить карьеру в "Ганновере"

Теги ганновер 96рубинжонатас

Форвард "Рубина" может продолжить карьеру в "Ганновере"Форвард "Рубина" Жонатас может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, информирует Lattenkreuz.

По сведениям источника, в услугах 28-летнего нападающего заинтересован "Ганновер". Клуб, вернувшийся по итогам прошлого сезона в высший дивизион чемпионата Германии, готов подписать бразильца в качестве альтернативного варианта игроку американского "Чикаго" Дэвиду Аккаму, которого немцам заполучить не удалось.

Напомним, вчера "Рубин" сыграл вничью со "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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