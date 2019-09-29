Форвард "Рубина" получил травму интимного места в матче с "Уфой"



Нападающий "Рубина" Евгений Марков рассказал о своей травме, которую он получил в матче 11-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0).

"Моя травма? Не знаю, как ее охарактеризовать, потому что она в таком месте…в интимном. Попали в нерв, думал, что разбегаюсь, но не смог продолжить матч. Надеюсь, в следующей игре все будет хорошо", - приводят слова Маркова российские СМИ.

После 11 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Уфа" находится на 6-й позиции.

25-летний Марков выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел восемь матчей и забил два гола. Форвард принадлежит "Динамо", а за "Рубин" выступает на правах аренды. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2021 года.

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