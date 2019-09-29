Форвард "Рубина" получил травму интимного места в матче с "Уфой"

Теги рубиневгений марков

Форвард "Рубина" получил травму интимного места в матче с "Уфой"
Нападающий "Рубина" Евгений Марков рассказал о своей травме, которую он получил в матче 11-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0).

"Моя травма? Не знаю, как ее охарактеризовать, потому что она в таком месте…в интимном. Попали в нерв, думал, что разбегаюсь, но не смог продолжить матч. Надеюсь, в следующей игре все будет хорошо", - приводят слова Маркова российские СМИ.

После 11 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Уфа" находится на 6-й позиции.

25-летний Марков выступает за "Рубин" с 2019 года. Всего за казанский клуб он провел восемь матчей и забил два гола. Форвард принадлежит "Динамо", а за "Рубин" выступает на правах аренды. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Болельщики "Спартака" оскорбили Кононова на матче с "Оренбургом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

Кононов повторил антирекорд Карпина в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Ростов Ростов 11 23
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
5 Краснодар Краснодар 10 20
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 10 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Оренбург Оренбург 11 11
11 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
12 Рубин Рубин 11 11
13 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
14 Сочи Сочи 10 9
15 Ахмат Ахмат 10 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов