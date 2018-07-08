Форвард "Рубина" попал в ДТП: опубликованы фото

Теги рубинсердар азмун

Форвард "Рубина" попал в ДТП: опубликованы фото
Нападающий "Рубина" Сердар Азмун стал участником дорожно-транспортного происшествия в Иране, сообщает Calcio Iraniano.

По сведениям издания, в аварии были задействованы грузовик и десять автомобилей. В итоге, форвард получил небольшое повреждение подбородка.

Азмуну оказали медицинскую помощь на месте и от госпитализации он отказался. 

В минувшем сезоне 23-летний Азмун провел 28 матчей за "Рубин" и забил 5 голов.

Не пропустите: Горлукович призывает Головина покинуть чемпионат России. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов