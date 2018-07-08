Форвард "Рубина" попал в ДТП: опубликованы фото



Нападающий "Рубина" Сердар Азмун стал участником дорожно-транспортного происшествия в Иране, сообщает Calcio Iraniano.

По сведениям издания, в аварии были задействованы грузовик и десять автомобилей. В итоге, форвард получил небольшое повреждение подбородка.

Азмуну оказали медицинскую помощь на месте и от госпитализации он отказался.

В минувшем сезоне 23-летний Азмун провел 28 матчей за "Рубин" и забил 5 голов.

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