Форвард "Сампдории" Габбьядини заразился коронавирусом
Ещё один известный итальянский футболист заболел коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба "Сампдории", смертельно опасным вирусом заразился нападающий Маноло Габбьядини.
Тест 28-летнего футболиста показал положительный результат, вследствие чего его незамедлительно изолировали.
Напомним, что ранее коронавирус диагностировали у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Габбьядини известен по выступлениям за "Аталанту", "Наполи" и "Саутгемптон". За сборную Италии форвард провёл 11 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: "Интер" опубликовал заявление в связи с обнаружением у Ругани коронавируса. | http://soccernews.ru
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