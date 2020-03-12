Форвард "Сампдории" Габбьядини заразился коронавирусом

Теги сампдорияманоло габбьядинииталиякоронавирус

Форвард "Сампдории" Габбьядини заразился коронавирусом

Ещё один известный итальянский футболист заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба "Сампдории", смертельно опасным вирусом заразился нападающий Маноло Габбьядини.

Тест 28-летнего футболиста показал положительный результат, вследствие чего его незамедлительно изолировали.

Напомним, что ранее коронавирус диагностировали у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Габбьядини известен по выступлениям за "Аталанту", "Наполи" и "Саутгемптон". За сборную Италии форвард провёл 11 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: "Интер" опубликовал заявление в связи с обнаружением у Ругани коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Матч "Ювентус" - "Лион" перенесён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов