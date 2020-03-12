Форвард "Сампдории" Габбьядини заразился коронавирусом

Ещё один известный итальянский футболист заболел коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба "Сампдории", смертельно опасным вирусом заразился нападающий Маноло Габбьядини.

Тест 28-летнего футболиста показал положительный результат, вследствие чего его незамедлительно изолировали.

Напомним, что ранее коронавирус диагностировали у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Габбьядини известен по выступлениям за "Аталанту", "Наполи" и "Саутгемптон". За сборную Италии форвард провёл 11 матчей и забил 2 гола.

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