Форвард "Сарагосы" Суарес может стать заменой Суаресу в "Барселоне"

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Форвард "Сарагосы" Суарес может стать заменой Суаресу в "Барселоне"

"Барселона" занимается поиском нападающего, который сможет заменить травмированного Луиса Суареса, выбывшего на долгий срок. Об этом сообщает El Larguero

Отметим, что в стане каталонцев на длительный срок также выбыл форвард Усман Дембеле. Он пропустит около пяти месяцев.

В регламенте клуба есть соответствующий пункт, который позволяет "Барселоне" приобрести футболиста вне трансферного окна из-за тяжелых травм игроков команды.

Медицинский комитет Федерации футбола Испании в скором времени решит, идти ли навстречу клубу или нет.

"Барселона" нацелилась на форварда "Сарагосы" Луиса Суареса. Однако ситуация усложняется тем, что футболист находится в испанском клубе второй лиги на правах аренды из "Уотфорда".

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