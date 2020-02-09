Форвард "Сарагосы" Суарес может стать заменой Суаресу в "Барселоне"
"Барселона" занимается поиском нападающего, который сможет заменить травмированного Луиса Суареса, выбывшего на долгий срок. Об этом сообщает El Larguero
Отметим, что в стане каталонцев на длительный срок также выбыл форвард Усман Дембеле. Он пропустит около пяти месяцев.
В регламенте клуба есть соответствующий пункт, который позволяет "Барселоне" приобрести футболиста вне трансферного окна из-за тяжелых травм игроков команды.
Медицинский комитет Федерации футбола Испании в скором времени решит, идти ли навстречу клубу или нет.
"Барселона" нацелилась на форварда "Сарагосы" Луиса Суареса. Однако ситуация усложняется тем, что футболист находится в испанском клубе второй лиги на правах аренды из "Уотфорда".
А еще: "Барселона" определила главную трансферную цель на лето| http://soccernews.ru
главное
-
Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона
-
"Спартак" продлил контракт с Ещенко
-
Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма
-
У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
-
"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд
Лента новостей
-
"Ювентус" может расстаться с Рэмзи
-
Форвард "Сарагосы" Суарес может стать заменой Суаресу в "Барселоне"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Партизаном"
-
Капитан "Астон Виллы" Грилиш готов летом перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Шюррле рассказал, как изменились его приоритеты в питании с выходом книги супруги
-
Данни: "Мечтаю, чтобы мои дети стали чемпионами России в составе "Зенита"
-
Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона
-
Комбаров высказался по поводу ухода Соболева в "Спартак"
-
Головин поделился мыслями после победы над "Амьеном"
-
"Спартак" продлил контракт с Ещенко
-
1
Роналду прокомментировал поражение "Ювентуса" от "Вероны"
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал переход Смолова в "Сельту" на правах аренды
-
Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма
-
Пирло заявил, что Конте лучший тренер в его карьере
-
У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
-
Сарри подвел итоги матча с "Вероной"
-
Эмре Джан: "Боруссия" должна научиться играть грязнее и фолить"
-
Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Данни заявил, что Кокорин украсил бы любую команду мира
-
"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14