Форвард "Сассуоло" забил за матч четыре гола, но три из них не засчитали

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Форвард "Сассуоло" забил за матч четыре гола, но три из них не засчитали

Нападающий "Сассуоло" Франческо Капуто сумел забить гол только с четвертой попытки в матче 2-го тура чемпионата Италии со "Специей" (4:1).

Форвард отправлял мяч в ворота на 20-й, 58-й и 69-й минутах, но арбитр отменял голы из-за офсайдов. Впрочем, Капуто все же сумел забить гол на 76-й минуте и в этот раз взятие ворот было засчитано.

33-летний Капуто выступает за "Сассуоло" с 2019 года. Всего он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач.

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