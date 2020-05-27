Форвард "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса"
"Ювентус" вступил в борьбу за форварда "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, туринский клуб заинтересован в переходе 23-летнего игрока в команду. Поэтому готов побороться с "Челси" и "Наполи", которые также интересуются нападающим.
Ранее сообщалось, что ивуариец также входит в сферу интересов "Ромы".
Бога является воспитанником "Челси". Летом 2019 года лондонцы продали его в "Сассуоло" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Челси" вступил в борьбу за Мауро Икарди. | http://soccernews.ru
главное
-
Жена Погребняка рассказала о резком ухудшении здоровья
-
La Gazzetta Dello Sport: "Брешия" расторгнет контракт с Балотелли
-
В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в "Уфу"
-
"Бавария" чемпион, гасите свечи: гол Киммиха поставил красивую точку в чемпионском вопросе, а Ганси Флик на коне!
-
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии
Лента новостей
-
Тульский "Арсенал" продлил аренду Ломовицкого до конца сезона
-
Жена Погребняка рассказала о резком ухудшении здоровья
-
1
Месси высказался о пандемии коронавируса
-
Гинер заявил, что футбол без зрителей мало кому интересен
-
Форвард "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса"
-
La Gazzetta Dello Sport: "Брешия" расторгнет контракт с Балотелли
-
Геркус высмеял депутата Плетневу. Она призывала отложить возобновление РПЛ
-
1
"Реал" начал тренировку с минуты молчания о жертвах коронавируса
-
Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок
-
Хавбек сборной России U20 Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА
-
В Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию в "Уфу"
-
1
"Бавария" чемпион, гасите свечи: гол Киммиха поставил красивую точку в чемпионском вопросе, а Ганси Флик на коне!
-
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка Германии
-
"Спорт-Экспресс": "Зенит" и ЦСКА допущен до групповых тренировок
-
Жоау Мариу, вероятно, отправится во Францию
-
"Барселона" определилась с позицией по Фати
-
"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull
-
1
Теннисистка Касаткина: "Месси - бог на фоне Роналду"
-
"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"
-
"Динамо" не интересуется Кузяевым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16