Форвард "Сассуоло" Жереми Бога входит в сферу интересов "Ювентуса"

"Ювентус" вступил в борьбу за форварда "Сассуоло" Жереми Бога. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, туринский клуб заинтересован в переходе 23-летнего игрока в команду. Поэтому готов побороться с "Челси" и "Наполи", которые также интересуются нападающим.

Ранее сообщалось, что ивуариец также входит в сферу интересов "Ромы".

Бога является воспитанником "Челси". Летом 2019 года лондонцы продали его в "Сассуоло" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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