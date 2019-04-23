Форвард "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ



Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился голом в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (счет 1:0, идет первый тайм).

Форвард отличился на седьмой секунде матча и его гол самым быстрым в истории АПЛ.

Лонг побил рекорд экс-защитника "Тоттенхэма" Ледли Кинга, который в сезоне-2000/01 забил гол на 10-й секунде.

В нынешнем сезоне 32-летний Лонг провел за "Саутгемптон" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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