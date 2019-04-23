Форвард "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился голом в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (счет 1:0, идет первый тайм).
Форвард отличился на седьмой секунде матча и его гол самым быстрым в истории АПЛ.
Лонг побил рекорд экс-защитника "Тоттенхэма" Ледли Кинга, который в сезоне-2000/01 забил гол на 10-й секунде.
В нынешнем сезоне 32-летний Лонг провел за "Саутгемптон" 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14