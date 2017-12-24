Форвард "Саутгемптона" Остин дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда"

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Форвард "Саутгемптона" Остин дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда"
Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин дисквалифицирован на три матча.

Такое наказание наложено на форварда за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда" Йонасу Лосслю.

Видео: Хамский поступок Остина.

Таким образом, Остин пропустит игры против "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас".

В этом сезоне 28-летний Остин провел за "Саутгемптон" 17 матчей и забил 6 голов.

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