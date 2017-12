Форвард "Саутгемптона" Остин дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда"

Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин дисквалифицирован на три матча.

Такое наказание наложено на форварда за удар ногой по голове вратарю "Хаддерсфилда" Йонасу Лосслю.

Bit of a better angle. It's the way he 'hops' that makes it intentional for me. #saintsfc #huddersfield #SOUHUD pic.twitter.com/C7eHplOyM9