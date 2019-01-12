Форвард "Саутгемптона" прервал 279-дневную безголевую серию

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился забитым мячом в игре АПЛ с "Лестером" (2:1).

Как сообщает Squawka, это первый гол 31-летнего ирландского форварда за последние 279 дней.

Отметим, что до этого Лонг последний раз забивал 8 апреля 2018 года в матче с "Арсеналом".

В этом сезоне Лонг провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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