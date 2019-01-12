Форвард "Саутгемптона" прервал 279-дневную безголевую серию

Теги саутгемптонстатистикашейн лонг

Форвард "Саутгемптона" прервал 279-дневную безголевую серию

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился забитым мячом в игре АПЛ с "Лестером" (2:1).

Как сообщает Squawka, это первый гол 31-летнего ирландского форварда за последние 279 дней.

Отметим, что до этого Лонг последний раз забивал 8 апреля 2018 года в матче с "Арсеналом".

В этом сезоне Лонг провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Читайте также: "Ливерпуль" добыл скромную победу над "Брайтоном" и другие результаты 22-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии

"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча, в котором Роналду дебютирует в Кубке Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 54
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
9 Уотфорд Уотфорд 21 29
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
Полная таблица

топ-5 тегов