Форвард "Саутгемптона" прервал 279-дневную безголевую серию
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг отметился забитым мячом в игре АПЛ с "Лестером" (2:1).
Как сообщает Squawka, это первый гол 31-летнего ирландского форварда за последние 279 дней.
Отметим, что до этого Лонг последний раз забивал 8 апреля 2018 года в матче с "Арсеналом".
В этом сезоне Лонг провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|54
|2
|Манчестер Сити
|21
|50
|3
|Тоттенхэм
|21
|48
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|9
|Уотфорд
|21
|29
|10
|Вулверхэмптон
|21
|29
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10