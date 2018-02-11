Форвард сборной Аргентины отклонил предложение "Реала" ради перехода в "Интер"

Теги интер миланреал мадридлаутаро мартинесрасинг клуб

Форвард сборной Аргентины отклонил предложение "Реала" ради перехода в "Интер"Форвард аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес отклонил предложение мадридского "Реала" ради перехода в миланский "Интер".

Как информирует goal.com, королевский клуб был готов подписать 20-летнего нападающего. Однако тот отказался от переезда в стан "сливочных", отдав предпочтение итальянскому гранду. Свое решение футболист объяснил желанием получать стабильную игровую практику в новой команде, чего на "Сантьяго Бернабеу" ему гарантировать не могли.

Напомним, "Барселона" интересуется защитником "Интера". | soccernews.ru

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