Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес получил травму и выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".
У игрока "Интера" диагностировано повреждение левой ягодичной мышцы.
Сколько футболисту потребуется на восстановление, станет известно после прохождения углублённого медобследования.
Мартинес принял участие в одном матче Кубка Америки-2019. В воскресенье состоится решающий для аргентинцев поединок против Катара.
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