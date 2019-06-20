Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес получил травму и выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".

У игрока "Интера" диагностировано повреждение левой ягодичной мышцы.

Сколько футболисту потребуется на восстановление, станет известно после прохождения углублённого медобследования.

Мартинес принял участие в одном матче Кубка Америки-2019. В воскресенье состоится решающий для аргентинцев поединок против Катара.

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