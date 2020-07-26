Форвард сборной Беларуси Лисакович близок к переходу в "Локомотив"

"Локомотив" в скором времени подпишет форварда "Шахтера" и сборной Беларуси Виталия Лисаковича. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, 22-летний футболист на следующей неделе пройдет медицинский осмотр для "железнодорожников" и заключит с клубом контракт до 2024 года.

Лисакович в этом сезоне чемпионата Белоруссии забил 9 голов в 18 матчах.

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