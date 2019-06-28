Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду
Полузащитник ПАОКа Амр Варда, который был отстранен от сборной Египта за домогательства к женщинам, получил разрешение вернуться в команду. Об этом сообщает официальный сайт египетской федерации футбола.
Такое решение принял министр спорта Египта Ашраф Собхи, которого попросили простить Варду его партнеры по команде. Хавбек сможет вернуться в команду перед началом стадии плей-офф.
Ранее сообщалось, что 25-летний Варда требовал у девушек обнаженные фото, а им самим отправлял фотографию своего пениса.
Не пропустите: Салах помог сборной Египта обыграть ДР Конго в матче Кубка Африки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
-
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
-
СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего Никиты Симоняна
Лента новостей
-
"Боруссия" М объявила о переходе форварда Эмболо из "Шальке"
-
Комбаров рассказал о чемпионском сезоне "Спартака" под руководством Карреры
-
Понсе рассказал, почему перешел в "Спартак"
-
Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду
-
Игуаин может перейти в "Рому"
-
1
Бекхэм подвергся критике за поцелуй своей дочери
-
"Реал Сосьедад" согласовал аренду хавбека "Реала" Эдегора
-
1
"Барселона" определилась с ценой на Дембеле
-
Комбаров подтвердил свой переход в "Крылья Советов"
-
ПСВ объявил о переходе Брумы, которым интересовался "Спартак"
-
4
"Барселона" и "Атлетико" договорились по Гризманну, в сделку будет включен Семеду
-
1
Официально: "Милан" отстранен от участия в еврокубках на следующий сезон
-
2
Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры
-
Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире
-
13
ПСЖ может снизить стоимость Неймара
-
"Зенит" поддержал смертельно больного Риксена
-
Защитник "Уфы" перейдет в "Рому"
-
"Ливерпуль" продал "Спортингу" 19-летнего хавбека
-
1
Реднапп сомневается, что "Арсенал" и "МЮ" финишируют в топ-6 АПЛ в следующем сезоне
-
"Барселона" заплатит за Гризманна более 120 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|2
|6
|2
|Уганда
|2
|4
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|2
|4
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0