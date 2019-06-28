Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду

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Форвард сборной Египта, который был отстранен за домогательства, вернулся в команду
Полузащитник ПАОКа Амр Варда, который был отстранен от сборной Египта за домогательства к женщинам, получил разрешение вернуться в команду. Об этом сообщает официальный сайт египетской федерации футбола.

Такое решение принял министр спорта Египта Ашраф Собхи, которого попросили простить Варду его партнеры по команде. Хавбек сможет вернуться в команду перед началом стадии плей-офф.

Ранее сообщалось, что 25-летний Варда требовал у девушек обнаженные фото, а им самим отправлял фотографию своего пениса.

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