Форвард сборной Хорватии потратил четыре тысячи евро, чтобы оплатить напитки фанатам

Теги хорватиямарио манджукич

Форвард сборной Хорватии потратил четыре тысячи евро, чтобы оплатить напитки фанатам
Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич заплатил за напитки для болельщиков из своего родного города во время просмотра матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти), сообщает Radio Slavonija.

По сведениям издания, затраты футболиста составили порядка четырех тысяч евро. Стоит отметить, что ранее 32-летний форвард жертвовал 20 000 евро пожарной службе.

Напомним, что сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018 и теперь сыграет с Англией.

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