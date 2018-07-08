Форвард сборной Хорватии потратил четыре тысячи евро, чтобы оплатить напитки фанатам



Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич заплатил за напитки для болельщиков из своего родного города во время просмотра матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против России (2:2, 4:3 по пенальти), сообщает Radio Slavonija.

По сведениям издания, затраты футболиста составили порядка четырех тысяч евро. Стоит отметить, что ранее 32-летний форвард жертвовал 20 000 евро пожарной службе.

Напомним, что сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018 и теперь сыграет с Англией.

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