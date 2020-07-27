Форвард сборной Ирана Алипур может продолжить карьеру в РПЛ

Неназванный российский клуб хочет усилить атаку нападающим "Персеполиса" и сборной Ирана Али Алипуром.

По информации Persian Football, вероятность сделки высока, поскольку азиатский клуб нуждается в деньгах.

На 24-летнего футболиста также претендуют бельгийский "Зюлте-Варегем" и португальский "Риу Аве".

Алипур в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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