Форвард сборной Исландии оригинально готовится к матчу с Нигерией в Волгограде



Нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон пошутил на тему подготовки к матчу второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Нигерии.

"Только что прибыл в Волгоград, хорошо подготовившись после просмотра матча Англии", – написал Финнбогасон в своем твиттере и прикрепил свою фотографию в костюме пчеловода.

Напомним, что во время матча Тунис - Англия весь Волгоград заполонила мошкара.

Поединок Нигерия - Исландия состоится 22 июня.

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