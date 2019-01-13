Форвард сборной Катара Али сделал покер в матче Кубка Азии с КНДР
Нападающий сборной Катара Альмоэз Али отметился 4 голами в матче против КНДР в рамках группового этапа Кубка Азии.
22-летний футболист "Аль-Духайль" на турнире забил 5 голов и сделал 1 ассист, чем помог команде выйти из группы.
Таким образом, Али стал лидером в гонке бомбардиров Кубка Азии-2019, опережая игрока "Рубина" и сборной Ирана Сердара Азмуна (3 гола).
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