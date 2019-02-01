Форвард сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии

Теги катаркубок азии по футболу

Форвард сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии

Сборная Катара ранее впервые в своей истории стала обладателем Кубка Азии, обыграв в финале Японию (3:1).

Сообщается, что лучшим футболистом турнира стал нападающий сборной Катара и "Аль-Духаиля" Альмоез Али, на счету которого 9 забитых мячей в 7 играх.

Также отметим, что лучшим голкипером Кубка Азии был признан Саад Аль-Шеб из Катара. Он провел 7 поединков и пропустил всего один гол.

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