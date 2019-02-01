Форвард сборной Катара признан лучшим игроком Кубка Азии
Сборная Катара ранее впервые в своей истории стала обладателем Кубка Азии, обыграв в финале Японию (3:1).
Сообщается, что лучшим футболистом турнира стал нападающий сборной Катара и "Аль-Духаиля" Альмоез Али, на счету которого 9 забитых мячей в 7 играх.
Также отметим, что лучшим голкипером Кубка Азии был признан Саад Аль-Шеб из Катара. Он провел 7 поединков и пропустил всего один гол.
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0