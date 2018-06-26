Форвард сборной Марокко: "Матч с Испанией - лучший для нас на ЧМ"

Форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз пообщался с журналистами после матча с Испанией (2:2).

По словам футболиста, его команда провела лучший матч на турнире.

"На мой взгляд, сегодня у нас получился самый лучший матч на этом Чемпионате Мира. Мы хорошо сыграли против Испании и показали достойный футбол сегодня.

Эта игра была важна как для нас, так и для болельщиков, которые поддерживали нас сегодня. Я горжусь своей командой и всеми нашими болельщиками", – сказал Бухаддуз. | soccernews.ru