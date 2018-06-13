Форвард сборной Мексики надеется на чемпионский титул в России



Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес считает, что его команда способна стать чемпионом России.

"Почему бы Мексике не сыграть, как Греция на Евро-2004 или "Лестер" в Премьер-лиге? Достаточно посмотреть на Грецию и "Лестер", миллионы примеров", - приводит слова Эрнандеса ESPN.

Напомним, что на ЧМ-2018 Мексика сыграет в одной группе со сборными Германии, Швеции и Южной Кореи.

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