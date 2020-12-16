Форвард сборной Нигерии отказался от перехода в ЦСКА
ЦСКА не сумел договориться с нападающим "Монако" и сборной Нигерии Генри Оньекуру, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, футболист не заинтересован в переезде в Россию и хочет вернуться в "Галатасарай", за который он выступал на правах аренды в сезоне-2018/2019, а также в первой половине 2020 года. Оньекуру намерен воссоединиться с главным тренером турецкого клуба Фатихом Теримом.
В нынешнем сезоне 23-летний Оньекуру провел за "Монако" четыре матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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