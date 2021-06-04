Форвард сборной ОАЭ обошел Месси в списке лучших бомбардиров в матчах за сборные

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Форвард сборной ОАЭ Али Махбут отметился двумя голами в игре с Малайзией (4:0) в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Для Махбута это 72-й и 73-й гол в футболке национальной команды. Он вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в матчах за сборные за всю историю.

Как сообщает Goal.com, Махбут также обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси по голам в матчах за сборные. На счету аргентинца 71 забитый гол.

Стоит отметить, что среди действующих игроков он идет вторым. Первый - нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 103 голами.

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