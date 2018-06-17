Форвард сборной Перу верит в победу над Францией

Форвард сборной Перу Паоло Герреро верит в победу над Францией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мы должны оправиться от поражения к игре со сборной Франции и потом обыграть австралийцев. У нас есть шансы победить французов. Нам нужно поднять голову и более чётко завершать атаки" - сказал Герреро.

Напомним, что в субботу Перу при обилии голевых моментов уступил сборной Дании.

Матч Франция - Перу состоится 21 июня в Екатеринбурге. | http://soccernews.ru