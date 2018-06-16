Форвард сборной Польши травмировался в сочинском дельфинарии

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик травмировался в сочинском дельфинарии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, игрок подскользнулся на мокром полу и падая неудачно приземлился на руку.

Согласно предварительным данным, у Милика всего лишь ушиб и вскоре он сможет вернуться в строй.

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