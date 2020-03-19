Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом



Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари обвинил власти Российской Федерации в том, что они скрывают реальное количество зараженных китайским коронавирусом COVID-19.

"Российские власти скрывают реальное количество зараженных коронавирусом. По официальным данным, число зараженных в России очень низкое в сравнении с другими странами. Я думаю, что власти не говорят правды. Один из врачей "Краснодара" сказал мне, что в городе уже есть умершие от коронавируса.

Я боюсь заболеть. К счастью, никто из моих друзей и знакомых не заразился", - приводит слова Ари Jovem Pan.

На данный момент в России официально диагностировано 147 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире число заразившихся превысило 220 тысяч человек.

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