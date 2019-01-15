Форвард сборной Северной Ирландии попал в полицию из-за отвратительного поступка: подробности жести дня

Теги оксфорд юнайтедсеверная ирландия

Форвард сборной Северной Ирландии попал в полицию из-за отвратительного поступка: подробности жести дня
Нападающий сборной Северной Ирландии и клуба третьего английского дивизиона "Оксфорд Юнайтед" Гэвин Уайт попал в громкий скандал, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист был вызван в полицию для дачи показаний. В распоряжении полиции оказалось видео, на котором Уайт и его друг в пьяном виде мастурбируют на улице.

Руководство "Оксфорда" осудило действия футболиста, назвав их недопустимыми.

22-летний Уайт выступает за "Оксфорд" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре голевых паса. За сборную Северной Ирландии сыграл четыре матча и забил один гол.

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