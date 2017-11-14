Форвард сборной Швеции: "Мы верили в то, что делаем"

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг прокомментировал выход своей команды на Чемпионат Мира 2018 года.

В двух матчах плей-офф с Италией шведы сохранили свои ворота на замке, при этом поразив ворота итальянцев одним точным ударом (1:0 и 0:0).

"Я счастлив и горд. Мы верили в себя, знали, насколько мы сильны. Именно это и сыграло решающую роль. Мы верили в то, что делаем. Мы бьёмся друг за друга в любой ситуации", - отметил он. | http://soccernews.ru