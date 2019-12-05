Форвард сборной Словении отказался переходить в ЦСКА



Нападающий "Жилины" и сборной Словении Роберт Боженик не намерен переходить в московский ЦСКА, сообщает Sport.sk.

По данным источника, футболист получил от армейцев интересное предложение, но он не хочет переезжать в Россию. Боженик также получил предложение от итальянского клуба и им интересуются в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет арендовать форварда с опцией выкупа.

20-летний Боженик в нынешнем сезоне провел за "Жилину" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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