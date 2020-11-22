Форвард сборной Украины Яремчук сдал положительный тест на коронавирус
Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nieuwsblad.
По данным источника, футболист был в заявке на матч 13-го тура чемпионата Бельгии против "Шарлеруа", однако в последний момент его исключили из списка.
В текущем розыгрыше Яремчук провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ингулец
|29
|59
|2
|Minai
|29
|59
|3
|Ahrobiznes Volochysk
|29
|57
|4
|Волынь Луцк
|29
|57
|5
|Rukh Vynnyky
|28
|55
|6
|Оболонь-Бровар
|29
|51
|7
|Metalist 1925 Kharkiv
|29
|48
|8
|Авангард
|29
|45
|9
|Горняк-Спорт Комсомольск
|29
|39
|10
|Черноморец Одесса
|29
|36
|11
|Николаев
|30
|34
|12
|Teplovyk
|29
|27
|13
|Кремень Кременчуг
|29
|27
|14
|Balkany Zorya
|29
|24
|15
|Metalurh Zaporizhya
|28
|22
|16
|Cherkashchyna-Akademiya
|30
|7