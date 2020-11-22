Форвард сборной Украины Яремчук сдал положительный тест на коронавирус

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук заразился коронавирусом. Об этом сообщает Nieuwsblad.

По данным источника, футболист был в заявке на матч 13-го тура чемпионата Бельгии против "Шарлеруа", однако в последний момент его исключили из списка.

В текущем розыгрыше Яремчук провел 10 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.

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