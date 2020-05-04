Форвард "Сельты" Смолов вылетел в Испанию

Форвард "Локомотива" Федор Смолов, который на данный момент играет в аренде в "Сельте", вылетел в Испанию.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. На период карантина Смолов отправился в Россию к родным.

Сегодня, 4 мая, стало известно, что испанские клубы возобновляют тренировки на этой неделе.

"Организацией получения разрешения на полет занималась "Сельта" - клуб намерен продолжить сотрудничество с нападающим в рамках действующего договора аренды", - сообщает испанское издание Маrca.

Отметим, "Сельта" не будет применять к футболисту никаких дисциплинарных и финансовых санкций. Смолову необходимо будет отбыть двухнедельный карантин.

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