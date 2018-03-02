Форвард "Сельты" является самым результативным игроком до 23 лет в пяти ведущих европейских лигах

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Форвард "Сельты" является самым результативным игроком до 23 лет в пяти ведущих европейских лигах

Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес проводит блестящий сезон.

Форвард является самым результативным игроком до 23 лет в пяти ведущих европейских лигах.

В этом сезоне 21-летний Гомес забил 13 голов в 24 матчах Ла Лиги.

Стоит отметить, что прошлым летом "Сельта" купила уругвайца всего за 4 миллиона евро.

Не пропустите: Только два клуба из пяти ведущих лиг сумели забить не менее 80 голов в своих чемпионатах. | http://soccernews.ru

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