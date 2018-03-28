Форвард "Сельты" является вторым по числу голевых передач за сборную Испании после того, как команду возглавил Лопетеги

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Форвард "Сельты" является вторым по числу голевых передач за сборную Испании после того, как команду возглавил Лопетеги

Сборная Испании в товарищеском матче разгромила Аргентину со счетом 6:1.

В этой встрече нападающий испанцев и "Сельты" Яго Аспас отметился голом и двумя результативными передачами.

Стоит отметить, что 30-летний Аспас занимает второе место по числу голевых пасов за сборную Испании с тех пор, как команду возглавил Хулен Лопетеги.

Больше него результативных передач отдал только Давид Силва (5).

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