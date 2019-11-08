Форвард "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Севильи" Мунир признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Напомним, в игре с "Дюделанжем" (5:2) 24-летний футболист забил три гола. Эта победа позволила испанскому клубу досрочно пройти в плей-офф Лиги Европы.

За звание стать лучшим также боролись Маркус Рашфорд, Эстебан Гранеро и Энцо Кривелли.

В этом турнире Мунир в 4 матчах за "Севилью" забил пять голов.

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