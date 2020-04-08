Форвард "Севильи" Нолито сделал выбор между Месси и Роналду

Нападающий "Севильи" Нолито поставил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси выше португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси - лучший в мире. Таких, как он, не было до и, думаю, не будет после его ухода из футбола. Счастлив, что мне удалось поиграть с ним в одной команде.

Мне кажется, что сравнивать кого-то с Лео не стоит. Он номер один. Хотя Роналду тоже великий футболист. Не зря он показывал фантастическую результативность сразу в трех топ-чемпионатах. Но Месси есть Месси", - приводят слова Нолито российские СМИ.

35-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". За клубную карьеру он провел 836 матчей во всех турнирах, забил 626 голов и отдал 215 результативных передач.

32-летний Месси выигрывал "Золотой мяч" шесть раз. На его счету 627 забитых мячей и 261 голевая передача в 718 поединках.

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