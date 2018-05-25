Форвард "Шахтера" Феррейра предпочитает переезду в Россию переход в западноевропейский клуб

Теги цска москвашахтер донецкфакундо феррейра

Форвард "Шахтера" Феррейра предпочитает переезду в Россию переход в западноевропейский клубФорвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра определился со своим будущим, информирует DH.be.

Так, по сведениям источника, 27-летний нападающий получил выгодное в финансовом плане предложение от московского ЦСКА. Однако аргентинец не желает перебираться в Россию, предпочитая продолжить карьеру в одном из клубов Западной Европы.

Также на Феррейру претендуют "Эспаньол", турецкий "Фенербахче" и бельгийский "Андерлехт". В нынешнем сезоне он забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач в 42 матчах за "Шахтер".

Напомним, ЦСКА готов расстаться с Головиным. | soccernews.ru

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