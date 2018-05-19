Форвард "Шахтера" хочет покинуть Украину

Форвард "Шахтера" Факундо Феррейра поделился своими планами на будущее. В конце сезона аргентинский футболист может получить статус свободного агента.

"Что касается будущего, ничего конкретного сказать сейчас не могу. Не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другом, более сильном чемпионате.

У меня сейчас такой возраст и такой этап в карьере, когда это надо делать. При этом мне очень комфортно в "Шахтере", а работа с таким тренером, как Фонсека, доставляет радость.

В ближайшее время что-то должно проясниться", – сказал Феррейра.

В текущем сезоне УПЛ форвард провел 29 матчей, забив 21 гол и отдав четыре голевые передачи.

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