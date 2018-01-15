Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии

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Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии

Нападающий "Шальке" Донис Авдияй стал игроком "Роды", сообщает официальный сайт голландского клуба.

Игрок сборной Косово присоединился к "Роде" на правах аренды до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что в этом сезоне 21-летний Авдияй, который в последнее время обрёл скандальную известность, не сыграл за "Шальке" ни одного матча.

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