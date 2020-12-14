Форвард "Шальке" потерял сознание во время матча

Нападающий "Шальке" Марк Ут потерял сознание во время матча 11-го тура чемпионата Германии с "Аугсбургом" (2:2).

В середине первого тайма Ут столкнулся с защитником "Аугсбурга" Феликсом Удуокаи и упал на газон уже без сознания. Поле форвард покинул на носилках и был немедленно госпитализирован. Впрочем, с Утом все в порядке и он вскоре будет выписан.

"Всем привет. У меня хорошо. Скоро меня выпишут из больницы. Спасибо за многочисленные пожелания и слова поддержки", — написал Ут на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 29-летний Ут провел за "Шальке" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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