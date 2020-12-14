Форвард "Шальке" потерял сознание во время матча
Нападающий "Шальке" Марк Ут потерял сознание во время матча 11-го тура чемпионата Германии с "Аугсбургом" (2:2).
В середине первого тайма Ут столкнулся с защитником "Аугсбурга" Феликсом Удуокаи и упал на газон уже без сознания. Поле форвард покинул на носилках и был немедленно госпитализирован. Впрочем, с Утом все в порядке и он вскоре будет выписан.
"Всем привет. У меня хорошо. Скоро меня выпишут из больницы. Спасибо за многочисленные пожелания и слова поддержки", — написал Ут на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне 29-летний Ут провел за "Шальке" девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Шальке" готов зимой отпустить Кабака в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА определился с новым главным тренером
-
"Рубин" подписал двух игроков "Тамбова"
-
ЦСКА уволит Гончаренко
-
Французский суд приговорил двух россиян к тюремным срокам за избиение английского фаната на Евро-2016
-
Форвард "Шальке" потерял сознание во время матча
-
"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
-
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
-
Киевское "Динамо" узнало соперника в Лиге Европы
-
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в Лиге Европы
-
Клуб Серии А нацелился на Кокорина
-
В "Спартаке" объяснили, чем московский клуб лучше "Арсенала"
-
Экс-игрок "Манчестер Сити" высказался о ситуации с Месси в "Барселоны"
-
"Бавария" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Упамекано
-
1
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Неймар прошел первичное обследование после травмы
-
Азмун вошёл в топ-20 бомбардиров чемпионата России
-
Президент "Урала" госпитализирован с коронавирусом
-
"Ювентус" и "Интер" поспорят за Фелиша
-
Умер экс-тренер "Ливерпуля" Жерар Улье
-
В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20