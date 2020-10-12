Форвард "Сити" Агуэро может продолжить карьеру в Серии А

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может стать игроком "Интера". Об этом сообщает Calciomercato.

Соглашение 32-летнего игрока с "Сити" рассчитано до лета 2021 года. Стороны пока не договорились о продлении контракта.

"Интер" планирует подписать аргентинца на правах свободного агента.

Агуэро выступает за "Сити" с 2011 года, сыграл 370 матчей, забил 254 гола и сделал 73 ассиста.

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