Форвард "СКА-Хабаровск" едва не поразил ворота "Зенита" ударом рабоной

Форвард "СКА-Хабаровск" Хуан Лескано едва не украсил первый тур РФПЛ потрясающим голом.

Эпизод произошел на 69-й минуте встречи, Лескано с угла штрафной нанес удар рабоной, однако мяч угодил в перекладину.

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