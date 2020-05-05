Форвард "Сочи" Карапетян признался, что лучше Кокорина не видел футболиста
Форвард "Сочи" Александр Карапетян высказался по поводу нападающего Александра Кокорина, который играет в сочинском клубе на правах аренды.
"Ничего не знал о Саше до его трансфера в "Сочи". Слышал, что с ним приключилось. Но никогда не делаю выводов о человеке, пока сам с ним не познакомлюсь. Кокорин - классный тип. Он мне очень понравился как человек. Сейчас здорово с ним общаемся. И в баню вместе ходили, и на дне рождения у него был. С другой стороны, конечно, чувствую в нём конкурента. Например, на тренировках мы всегда спорим на кувырки или на "попу", кто больше забьёт. Отлично мотивирует. Вся команда после его прихода прибавила на 20-30%.
На самом деле Саша - очень крутой игрок. Например, в Германии выше него поставил бы только Холанда и Левандовского, на третьем месте был бы Саша. Не подумайте, что специально говорю о нём только в позитивном ключе, но реально за свою карьеру не встречал игрока круче Кокорина", - передает слова Карапетяна Sportbox.
Футболист играет в "Сочи" с зимы 2020 года. Его контракт с клубом истекает в скором времени. Соглашение с "Зенитом" рассчитано до лета 2020 года. Скорее всего, Кокорин продлит контракт с петербургским клубом.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 4 матчах РПЛ, забив 3 гола.
Не пропустите: Кокорин высказался о своём будущем в "Зените" и "Сочи"| http://soccernews.ru
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