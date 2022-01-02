Форвард "Сочи" перейдет в румынский ЧФР в январе

Фото: инстаграм Марко Дуганджича/Автор неизвестен

Хорватский нападающий "Сочи" Марко Дуганджич перейдет в румынский ЧФР, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, сумма трансфера составит 500 тысяч евро. Сделка состоится в январе.

В нынешнем сезоне 27-летний Дуганджич провел за "Сочи" семь матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.

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