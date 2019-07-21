Форвард "Сочи" рассказал, что чуть не потерял руку из-за происшествия в ночном клубе
Нападающий "Сочи" Никита Бурмистров рассказал, что однажды он едва не потерял запястье из-за инцидента, который произошел в ночном клубе.
По словам игрока, они вместе с другом и женами отдыхали в клубе, когда неожиданно началась заварушка.
"Все было обычно, весело, танцевали - и вдруг у друга с охранником начался какой-то движняк. Они его не узнали, тогда я подошёл и сказал секьюрити, что человек он непростой, поэтому лучше успокоиться и свести ситуацию на нет. Прямо в этот момент мне со спины в руку прилетел стакан. Кидал-то друг в охранника, а попал мне в руку. Смотрю, а на запястье большая дырка, кровь хлещет, пока до больницы добрались - потеря большая была. Так еще и ночь, в клинике какие-то интерны сумасшедшие, которые кое-как все зашили", - приводят слова Бурмистрова российские СМИ.
Также форвард сообщил, как проходило восстановление после травмы.
"Что-то пошло не так, потому что весь месяц было плохо - слабость, температура. В одном матче должен был выходить на замену. Меня готовят, а я отвечаю, что просто не могу встать со скамейки, потому что очень плохо, голова кружится. Тогда меня срочно отправили к хирургу. Он разрезал, а из руки потек гной, сгустки крови - все подряд. В общем, еще немного, и запястье пришлось бы ампутировать", - добавил футболист.
30-летний Бурмистров является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру он выступал за "Луч-Энергию", "Шинник", "Амкар", "Анжи", "Краснодар", "Томь", "Урал", "Арсенал", "Балтику" и "Ротор". Сыграл 1 матч за вторую сборную России. В сезоне-2007/08 форвард стал обладателем Кубка России в составе ЦСКА. Контракт игрока с сочинским клубом действителен до лета 2021 года.
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