Форвард "Сочи" рассказал, как переход Кокорина повлиял на прогресс команды

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Форвард "Сочи" рассказал, как переход Кокорина повлиял на прогресс команды

Нападающий "Сочи" Александр Карапетян рассказал о влиянии новичка клуба Александра Кокорина на прогресс всей команды.

Напомним, что скандальный форвард присоединился к южанам на правах аренды в феврале, в его активе 3 гола и 1 ассист в 4 матчах.

"После его прихода мы начали зарабатывать очки, вышли из зоны вылета. Я только обрадовался, что такой игрок пришёл в нашу команду. Ничего не знал о Саше до его трансфера в "Сочи". Слышал, что с ним приключилось. Но никогда не делаю выводов о человеке, пока сам с ним не познакомлюсь. Кокорин - классный тип. Он мне очень понравился как человек. Сейчас здорово с ним общаемся. И в баню вместе ходили, и на дне рождении у него был.

С другой стороны, конечно, чувствую в нём конкурента. Например, на тренировках мы всегда спорим на кувырки или на "попу", кто больше забьёт. Отлично мотивирует. Вся команда после его прихода прибавила на 20-30 процентов. На самом деле, Саша очень крутой игрок. Например, в Германии выше него поставил бы только Холанда и Левандовски, на третьем месте был бы Саша. Не подумайте, что специально говорю о нём только в позитивном ключе, но реально за свою карьеру не встречал игрока круче Кокорина", - сказал Карапетян.

Не пропустите: Кокорин высказался о своём будущем в "Зените" и "Сочи". | http://soccernews.ru
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